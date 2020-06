Mesajele presedintelui american raman totusi vizibile pentru abonati in contul sau si apar atunci cand un utilizator efectueaza o cautare specifica."Nu vom amplifica voci care incita la violenta rasiala si nedreptate, promovandu-le gratuit pe Discover", fluxul de informatii al retelei unde utilizatorii pot gasi stiri, recomandari si publicatii din mass-media sau ale unor personalitati cunoscute, a indicat reteaua de socializare.Snapchat se alatura astfel retelei Twitter care a provocat indignarea presedintelui Statelor Unite saptamana trecuta, postand avertismente asupra mesajelor pe care acesta le transmite celor peste 81 de milioane de abonati. Cele doua retele au ales insa sa nu-l interzica total pe Donald Trump."Violenta rasiala si nedreptatea nu isi au locul in societate si suntem solidari cu toti cei care cauta pace, dragoste, egalitate si dreptate in America ", subliniaza Snapchat.Acest anunt - ca cel al Twitter - survine in timp ce sute de mii de oameni demonstreaza de mai bine de o saptamana in SUA - uneori violent - impotriva violentelor politiei impotriva minoritatilor si in special a populatiei de culoare, cel mai recent caz fiind uciderea afro-americanului George Floyd de catre un politist alb. ...citeste mai departe despre " Reteaua de socializare Snapchat il acuza pe presedintele Trump de incitare la violenta rasiala " pe Ziare.com