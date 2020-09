Noile reguli vor ramane in vigoare pana la 15 septembrie si extind interdictia de zbor la Turcia si regiunea Catalonia din Spania , pe cand zborurile din Albania si Macedonia de Nord nu mai pot ateriza decat pe aeroportul din Atena.Calatorii care sosesc pe calea aerului din Albania, Belgia Malta , Macedonia de Nord, Romania , Spania, Suedia si Emiratele Arabe Unite nu vor fi primiti in Grecia decat daca prezinta un test negativ Covid-19, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte.Interdictia a fost extinsa si la toti cetatenii non- UE , cu exceptia celor din Australia Canada , Georgia, Israel Japonia , Noua Zeelanda, Rwanda, Coreea de Sud, Tailanda, Tunisia, Uruguay si Emiratele Arabe Unite. Si ei vor trebui sa prezinte un test negativ Covid-19.HCAA a stabilit si o limita maxima pentru calatorii care vin din Israel, de 1.200 de persoane pe saptamana, si care pot ateriza doar pe aeroporturile din Atena, Salonic, Iraklio, Corfu si Kos. ...citeste mai departe despre " Restrictiile de calatorie catre Grecia au fost extinse " pe Ziare.com