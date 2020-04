Reprezentantul UNICEF in Romania: Lumea de dupa pandemie va fi mai dura pentru copii, daca nu luam masuri

"Este o perioada plina de provocari pentru noi toti. UNICEF in Romania actioneaza pentru a sustine masurile de contracarare a COVID-19 si, in acelasi timp, depune eforturi pentru a asigura mentinerea serviciilor esentiale pentru copii: educatie, protectie si sanatate. Inca dinainte de aceasta pandemie situatia copiilor din Romania era dificila, iar ce se intampla in prezent va inrautati lucrurile.Daca nu luam acum masurile pentru a continua serviciile esentiale pentru copii, lumea de dupa pandemie va fi mai dura pentru copii. Realizam o analiza a situatiei si dezvoltam protocoale pentru ca profesionistii de la nivelul comunitatii, aflati in prima linie, sa poata merge in continuare pe teren, in siguranta, pentru a le asigura servicii copiilor din medii vulnerabile", a spus Bult, potrivit unui comunicat al UNICEF.Membri ai Boardului Copiilor din Romania au discutat marti online cu Pieter Bult.In conditiile in care scolile din Romania sunt inchise de peste o luna, iar elevii sunt acasa in grija exclusiva a parintilor, UNICEF a vrut sa afle de la copii, prin intermediul acestui dialog online, care sunt provocarile pe care le intampina in aceasta perioada si cum reusesc sa le depaseasca. La randul lor, copiii participanti i-au adresat intrebari reprezentantului UNICEF despre actiunile organizatiei pentru reducerea efectelor negative ale COVID-19 asupra celor mici si, in special, asupra copiilor vulnerabili si familiilor acestora din Romania.Copiii din Romania sunt preocupati de siguranta parintilor care continua sa mearga la serviciu, de educatia pe care o primesc in aceasta perioada, de mediul inconjurator si de impactul pe care masurile de carantina le au in reducerea poluarii, de sursele de informare si de nevoia de a avea un spatiu personal. Copiii au povestit cum reusesc sa se descurce in noua normalitate: isi gasesc noi hobby-uri, invata sa gateasca, incearca sa se uite mai putin la stiri si pastreaza legatura cu prietenii.Ce trebuie pentru o educatie online corectaPotrivit unui sondaj online efectuat in perioada 22 - 25 martie de UNICEF, prin intermediul platformei www.qie.ro, la care au raspuns peste 4.600 de copii, aproximativ 1.000 de parinti si 1. ...citeste mai departe despre " Reprezentantul UNICEF in Romania: Lumea de dupa pandemie va fi mai dura pentru copii, daca nu luam masuri " pe Ziare.com