Renault va opri productia de automobile la o fabrica de langa Paris. Cum incearca gigantul auto sa salveze locurile de munca

Constructorul auto francez, care inregistreaza pierderi, a aratat ca intentioneaza sa angajeze 3.000 de persoane la aceasta unitate care va fi reconvertita, pana in 2030. In caz contract, aceasta fabrica ar fi fost in pericol de inchidere, in conditiile in care Renault se concentreaza pe modelele cele mai profitabile si reduce cheltuielile."Continuarea situatiei actuale nu mai este posibila, trebuie sa fim lucizi", a declarat presedintele Renault, Jean-Dominique Senard, in timpul unei conferinte de presa online, dupa o intalnire cu sindicatele la Flins, avandu-l alaturi pe directorul general Luca De Meo.Renault, care avea probleme legate de profitabilitate si vanzari si inainte de impactul pandemiei de coronavirus, a anuntat in acest an renuntarea la 4.600 de locuri in de munca in Franta si un plan de economii de 2 miliarde de euro.Sindicatele au anuntat ca propunerile lor pentru pastrarea unor activitati de asamblare de masini au fost respinse.Compania va continua sa fabrice modelul electric Zoe la fabrica Flins pana in 2024, iar in paralel va incepe noile activitati. Acestea vor include reechiparea unor masini, cum ar fi cele utilizate in leasing, crearea unui grup care va lucra la inovatii in domeniul bateriilor pentru automobilele electrice si reciclarea de componente auto.Angajatii vor fi reconvertiti pentru aceste activitati, a spus De Meo, fara sa ofere detalii referitoare la buget.Intre cei 3.000 de angajati se vor afla si lucratori ai fabricii de la Choisy-le-Roi, unde lucreaza 260 de persoane, care va fi inchisa. In prezent, la Flins lucreaza 2.400 de lucrari permanenti si circa 1.400 de angajati temporari. Flins ar putea lucra si pentru alte companii, ceea ce ar crea alte locuri de munca, a mai spus De Meo.Potrivit Renault, fabrica Flins ar putea fi dotata pentru a reechipa 130.000 de masini pe an, pana in 2030. ...citeste mai departe despre " Renault va opri productia de automobile la o fabrica de langa Paris. Cum incearca gigantul auto sa salveze locurile de munca " pe Ziare.com