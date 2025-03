Refugiatii au facut ca populatia Germaniei sa atinga un nivel record

Germania avea o populatie de circa 83 de milioane de locuitori la sfarsitul anului 2016 - cel mai mare numar din istoria tarii - ca urmare a afluxului de refugiati, a anuntat vineri Biroul Federal de Statistica Destatis.

Populatia Germaniei numara 82,8 milioane de oameni anul trecut, depasind recordul de 82,5 milioane inregistrat in 2002.

Potrivit Biroului de Statistica, daca in tara nu ar fi sosit 750.000 de refugiati in 2016, atunci numarul populatiei Germaniei ar fi inregistrat un declin anul acesta.

Rata fertilitatii in Germania este mult sub 2,1 copii/femeie, necesara pentru a mentine stabil nivelul populatiei. In 2016, a existat un deficit de 150.000 - 190.000 de nasteri, a precizat Destatis. Aceasta cifra a fost de 188.000 in 2015.

Tot vineri, Ministerul de Finante a anuntat in raportul sau anual ca guvernul german a cheltuit 21,7 miliarde de euro (23,2 miliarde de dolari) pentru gestionarea crizei refugiatilor in 2016.

Statele federale ale Germaniei prevazusera sa cheltuiasca aproximativ 17 miliarde de euro (18,7 miliarde dolari) pentru a gestiona criza refugiatilor in 2016. Iata, insa, ca suma a fost chiar mai mare.

