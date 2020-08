Dupa relaxarea multora dintre restrictii, activitatile economice din zona euro au inregistrat cea mai mare crestere dupa jumatatea anului 2018. Dar, ca urmare a cresterii numarului de cazuri, in unele dintre regiuni, unele dintre masuri au fost reintroduse.In aceste conditii, indicele compozit privind intentiile de achizitii ale managerilor calculat de IHS Markit, considerat un indactor al sanatatii economiei, a scazut in august la 51,6, de la nivelul final din iulie, de 54,9, confirmand ingrijorarile guvernantilor legate de sansele in scadere ale unei redresari rapide, in V.In timp ce indicele este inca peste pragul de 50, care separa cresterea de contractie, nivelul acestuia este sub estimarile analistilor intervievati de Reuters, care se asteptau la un nivel similar lunii iulie."Redresarea din zona euro a incetinit in august, ceea ce scoate in evidenta slabiciunea cererii provocata de pandemia de Covid-19."Redresarea a fost subminata de semnele de crestere a numarului de cazuri de coronavirus in diverse parti ale zonei euro", a aratat Andrew Harker, director pentru economie la IHS Markit.Un indice care masoara noile afaceri a scazut de la 52,7 la 51,4.Cresterea din sectorul serviciilor a stagnat, indicele PMI coborand de la 54,7 la 50,1, fiind sub nivelul anticipat de analisti, de 54,5.Indicele referitor la omaj in sectorul serviciilor a scazut de la 47,9 la 47,7.Indicele PMI referitor la activitatile fabricilor a scazut de la 51,8 la 51,7, in timp ce analistii intervievati de Reuters prognozau un nivel de 52,9."Zona euro se afla la o rascruce, cresterea fie isi va reveni in lunile urmatoare, fie va continua sa scada, dupa redresarea initiala care a avut loc in urma retragerii restrictiilor", a spus Harker. ...citeste mai departe despre " Redresarea economica a zonei euro, cea mai grava criza din istorie, a incetinit in august din cauza revenirii cazurilor de COVID-19 " pe Ziare.com