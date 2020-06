"Am avut conditii meteorologice extrem de neobisnuite" in iunie si "recordurile au fost doborate cu usurinta", a spus Roman Vilfand in cadrul unei conferinte de presa la Moscova.El a mentionat in special un nou record in orasul arctic Verkhoiansk, unde pe 17 iunie temperatura a atins 38 de grade Celsius. "Este extraordinar", a continuat el, adaugand ca Verkhoiansk a inregistrat la sfarsitul secolului al XIX-lea un record al celor mai reci temperaturi: -67,8 de grade Celsius.Mai multe regiuni din nordul Rusiei, inclusiv zone din Iakutia de la Oceanul Arctic, s-au confruntat cu un val de caldura in ultimele saptamani. Satele din tundra - peisaj caracteristic zonei Arctice cu iarba si copaci pitici - se confrunta cu mari incendii de padure.Potrivit lui Vilfand, cresterea temperaturilor in Extremul Nord este cauzata de schimbarile climatice si de o evolutie a circulatiei atmosferice, cu anti-cicloni polari mai frecventi generand vreme insorita. Vara, absenta norilor cauzata de acesti anti-cicloni incalzeste Arctica, a spus el.Anterior, "meteorologii nu au observat deseori incendii periculoase in regiunile polare", a afirmat Vilfand, subliniind o "situatie surprinzatoare" cu anti-cicloni mult mai frecventi si dificil de prevazut."Aceasta este principala problema si una dintre consecintele schimbarilor climatice", a spus el. Conform estimarilor oficiale, Rusia se incalzeste de aproximativ 2,5 ori mai repede decat restul lumii, din cauza vastelor sale teritorii arctice.Presedintele rus Vladimir Putin a vorbit despre avantajele cresterii temperaturilor pentru deschiderea de noi rute navigabile in Extremul Nord si exploatarea mai usoara a resurselor. Insa schimbarile climatice ameninta de asemenea si permafrostul, un sol permanent inghetat, care acopera 65% din suprafata Rusiei si pe care sunt construite numeroase infrastructuri. ...citeste mai departe despre " Recorduri de temperatura ''extraordinare'' in teritoriul arctic al Rusiei. Incendii neobisnuite in tundra " pe Ziare.com