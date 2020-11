Numarul record al voturilor exprimate anticipat, de aproximativ 65% din prezenta totala in alegerile prezidentiale din 2016, reflecta interesul mare pentru alegerile in care se confrunta actualul presedinte republican Donald Trump si democratul Joe Biden.Participarea record la alegerile anticipate, prin posta sau in persoana, are loc pe fondul ingrijorarilor legate de expunerea la coronavirus in ziua alegerilor, pe 3 noiembrie.Trump este in urma lui Biden in sondajele de opinie, din cauza criticilor legate de modul in care adminsitratia Trump gestioneaza pandemia de coronavirus care a ucis aproape 229.000 de oameni in SUA.Democratii au un avans semnificativ fata de republicani in votul anticipat, pentru ca cei din urma asculta recomandarea presedintelui Trump de a avita acest sistem, care ar fi, in opinia sa, predispus la fraude.Expertii anticipeaza ca prezenta la vot va depasi cu usurinta numarul de 138 de milioanede americani care au votat in 2016. In urma cu patru ani, numai 47 de milioane de persoane au votat anticipat. ...citeste mai departe despre " Interes urias pentru alegerile prezidentiale din SUA. Peste 90 de milioane de americani au votat anticipat. Ar putea fi cea mai mare prezenta din ultimul secol " pe Ziare.com