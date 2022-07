Cum s-a schimbat relația dintre SUA și Arabia Saudită. De la 11 septembrie la criza petrolului care-l trimite pe Biden în Riad

Timp de peste sapte decenii, in ciuda diferentelor puternice in chestiuni precum drepturile omului si conflictul arabo-israelian, SUA si Arabia Saudita au mentinut o alianta stransa bazata pe un schimb de securitate pentru petrol.

In timpul campaniei prezidentiale din 2020 a lui Joe Biden, el a spus ca va pune capat prieteniei, jurand ca va face din Arabia Saudita un "paria" global, ca urmare a uciderii in 2018 a editorialistului Jamal Khashoggi de catre agentii sauditi in consulatul tarii din Istanbul. De fapt, Biden nu a mers atat de departe dupa ce a preluat mandatul in 2021, dar a avut relatii reci, in special evitandu-l pe liderul saudit de facto, printul mostenitor Mohammed bin Salman, si lansand un raport care il invinovatea pentru crima.

Acum, avand in vedere ca razboiul Rusiei in Ucraina provoaca cresterea preturilor petrolului si, prin urmare, a costurilor la benzina pentru consumatorii americani, Biden lucreaza pentru a repara legaturile cu cel mai mare exportator de titei din lume, care, teoretic, ar putea scadea preturile prin cresterea productiei.

Istoria relatiilor dintre SUA si Arabia Saudita

In 1945, presedintele SUA Franklin Roosevelt si fondatorul Arabiei Saudite, regele Abdulaziz ibn Saud, au avut o intalnire istorica la bordul navei USS Quincy in Canalul Suez. Ei au fost in dezacord vehement cu privire la viitorul a ceea ce era atunci Palestina Mandatara Britanica, americanii sprijinind instituirea Israelului intr-o parte a acesteia, iar regele opunandu-se unui stat evreiesc in Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, au pus bazele unui aranjament strategic prin care SUA au oferit garantii de securitate conducatorilor sauditi in schimbul accesului la vastele rezerve de petrol ale regatului.

De-a lungul anilor, SUA s-au plans, dar nu cu voce tare, de constrangerile asupra drepturilor civile si de tratamentul inegal al femeilor si al minoritatilor siite musulmane din regat. Ocazional, legaturile au deviat din curs. In 1973, Arabia Saudita a condus un boicot arab al petrolului impotriva SUA si altor tari care au sustinut Israelul in razboiul arabo-israelian din acel an, contribuind la o recesiune in Occident. Totusi, relatia a durat. A fost aprofundata de revolutia islamica din 1979 a Iranului, care a rasturnat un monarh sustinut de SUA intr-o tara care rivalizeaza cu Arabia Saudita pentru dominatia regionala, si ...citeste mai departe despre "Cum s-a schimbat relatia dintre SUA si Arabia Saudita. De la 11 septembrie la criza petrolului care-l trimite pe Biden in Riad" pe Ziare.com

