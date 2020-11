'In prezent traim momente dificile in republica noastra. As dori sa multumesc tuturor fortelor de urgenta care isi risca viata pentru siguranta noastra, mai ales astazi. Politia noastra va lua masuri decisive impotriva autorilor acestui atac terorist respingator", a scris Kurz pe Twitter Mai multi barbati inarmati au semanat teroare luni seara in centrul Vienei, in apropiere de o sinagoga, omorand cel putin o persoana si facand mai mult raniti, printre care si un ofiter de politie.Primarul Vienei Michael Ludwig a declarat pentru ORF ca 15 persoane sunt internate, dintre care 7 sunt in stare grava.Atacatorii au inceput sa traga pe Seitenstettengasse in jurul orei locale 20.00 (19:00 GMT). Focuri de arma au fost trase in sase locuri diferite.Politia a anuntat uciderea unui suspect, a izolat o mare parte din centrul capitalei si a cerut locuitorilor sa nu iasa afara.Mai multi suspecti sunt inca in libertate, iar membri ai fortelor speciale sunt pe urma acestora, a anuntat ministrul austriac de interne Karl Nehammer, care a precizat ca atacatorii sunt "puternic inarmati si periculosi". ...citeste mai departe despre " Cancelarul austriac Sebastian Kurz, dupa atacul terorist "respingator" din Viena: "Traim momente dificile in republica noastra" " pe Ziare.com