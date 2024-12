Armata siriana si aliatii sai au cucerit un cartier-cheie din estul orasului Alep, zona controlata pana acum de rebeli.

Anuntul a fost facut luni dimineata de televiziunea de stat siriana si de Observatorul sirian pentru Drepturile omului, arata BBC.

Astfel, Sakhour, se alatura unor alte cartiere importante din Alep, pe care rebelii le-au pierdut: Masaken Hanano, cel mai mare cartier rebel cucerit sambata, si Jabal Badro, cucerit duminica.

Conform Reuters, aceasta victorie a fortelor siriene si a aliatilor duce la divizarea zonei detinute de rebeli.

Pentru moment, trupele guvernamentale neutralizeaza minele amplasate de rebeli in zona.

Ofensiva pentru recastigarea controlului in Alep a inceput in luna septembrie. Luptele s-au intetit insa in ultima perioada. Numai in ultimele 24 de ore, din estul Alepului, unde au avut loc ...citeste mai departe despre "Razboiul din Siria: Assad inteteste bombardamentele si castiga jumatate din Alep. Civilii sunt terorizati" pe Ziare.com

Ads