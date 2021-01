Razboi si afaceri de Ziua Inaugurarii. Cum s-au pregatit companiile din turism pentru a preveni violentele din Washington DC

In acest context, Washingtonul arata ca pregatit de razboi, mai ales zona din jurul Capitoliului unde va avea loc ceremonia de inaugurare. Miercuri, peste 20.000 de soldati din Garda Nationala vor asigura securitatea din jurul evenimentului.Soldatii sunt deja de saptamana trecuta pe strazile ce inconjoara Capitoliului, mai ales ca se discuta demiterea presedintelui in functie, Donald Trump , care a fost invinuit pentru instigare la violenta in timpul atacului asupra Capitoliului. Tensiunea este foarte ridicata in cele 50 de state, iar FBI a avertizat ca vor fi posibile proteste armate.Cum combat companiile posibilele violentePentru a reduce la minimum posibilele violente din capital SUA, unele companii din domeniul ospitalitatii au blocat cazarile pentru Washington. Astfel ca, pentru miercuri, Airbnb a blocat si anulat toate rezarvarile pe care diferiti clienti le facusera, mentionand ca va si rambursa toti banii celor care si-au facut rezervari.In zona DC, Airbnb are peste 5.000 de proprietati, iar proprietarii acestora castiga in medie, undeva la 145 de dolari pe zi. Cu toate acestea, potrivit AirDNA, anul trecut, in aceeasi perioada, putin peste jumtate dintre aceste proprietati erau ocupate.Pe de alta parte, marile lanturi hoteliere precum Marriot, Intercontinental Hotel Group, Hilton, Hyatt sau Expedia au anuntat ca nu vor urma trendul Airbnb si vor onora toate rezervarile din Ziua Inaugurarii.Decizia vine in conditiile in care sindicalistii de la United Here Local 25, grup care uneste peste 7.200 de muncitori din industria hoteliera a Districtului Columbia a cerut inchiderea tuturor hotelurilor, mai putin a celor care gazduiesc fortele de ordine. Si grupurile de activisti Black Lives Matter si ShutDown DC au cerut inchiderea hotelurilor pentru a preveni intrarea in capital a celor care sunt pusi pe scandal.De asemenea, primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a rugat publicul sa nu mearga sa participe la inaugurare pentru a nu crea posibile incidente.In tot acest context, Vrbo, compania care detine platforma de rezervari Expedia, a postat pe blogul companiei, zilele trecute ca "nu tolereaza acte de hartuire, violente sau discriminare si se asteapta la acelasi c ...citeste mai departe despre " Razboi si afaceri de Ziua Inaugurarii. Cum s-au pregatit companiile din turism pentru a preveni violentele din Washington DC " pe Ziare.com