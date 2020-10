In raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul vandut de cei mai mari producatori de pasari din UE Au fost analizate produse cumparate din Franta Olanda si Spania , precum si luate direct de la producatori, potrivit Digi 24.Cea mai contaminata carne a fost cea produsa de o companie germana, urmat de un grup alimentar francez si de unul olandez. La acesti producatori, intre 36 si 59% dintre esantioane erau contaminate.Oamenii se pot contamina cu aceste superbacterii daca nu se spala dupa ce pun mana pe pui sau daca nu ii gatesc suficient de bine. Autorii raportului cer Uniunii Europene sa limiteze folosirea antibioticelor in fermele de animale. ...citeste mai departe despre " Raport european ingrijorator privind folosirea antibioticelor in fermele de pasari. Pericolul puilor ieftini din supermarketuri " pe Ziare.com