Rafila, despre retragerea finantarii OMS de catre SUA: Capacitatea de a trimite misiuni va fi afectata

"Partea Statelor Unite este cea mai mare contributie la bugetul Organizatiei, difera de la an la an, este intre 200 si 450 de milioane de dolari anual, este de departe cea mai mare contributie, mult mai mare decat contributia Chinei, care este undeva in jur de 40 de milioane de dolari. Tara noastra plateste probabil cateva sute de mii de dolari ca si contributie la participarea la OMS. Aceste contributii exista pentu fiecare institutie a Natiunilor Unite in care o tara este parte", spune Profesorul Rafila.Acesta sustine ca in acest moment Organizatia este in cautare de resurse suplimentare. El a explicat care sunt semnificatiile incheierii relatiei dintre SUA si OMS."Are doua semnificatii. Una politica, foarte importanta, si o semnificatie economica. Semnificatia politica se refera totusi la unul dintre actorii globali, principali, care poate sa influenteze evolutia problemelor de sanatate publica nu numai in Statele Unite, ci si in alte zone, iar din punct de vedere economic sigur ca bugetul Organizatiei, care este acoperit intr-o proportie destul de importanta de SUA, are de suferit.In momentul de fata, Organizatia este in cautare de resurse suplimentare pentru a putea finanta toate activitatile legate de infectia cu noul coronavirus, va dau un exemplu: au facut un fund raising, o strangere de fonduri de curand, au reusit sa stranga circa 900 de milioane de dolari, mai au nevoie de 800 de milioane de dolari ca sa poata sa finanteze diverse programe, de la acordarea de asistenta tehnica in tarile in curs de dezvoltare, furnizarea de materiale sanitare si de reactivi, medicamente catre tarile care nu isi permit sa realizeze acest lucru si pentru diverse misiuni care se desfasoara in tarile cele mai grav afectate de infectia cu noul coronavirus", explica profesorul Rafila.Acesta sustine ca aceasta retragere nu va afecta direct Romania "Pe noi, direct, ca tara, nu ne afecteaza in mod direct modificarea bugetului Organizatiei, pentru ca Romania nu primeste o asistenta financiara. OMS nu este organism de asistenta financiara, ci de asistenta tehnica.Intr-o situatie de urgenta, nu ma refer la cea cu noul coronavirus, capacitatea Organizatiei de a trimite misiuni in diverse tari poate sa fie afectata, si va dau