Putin respinge criticile lui Donald Trump referitoare la afacerile familiei Biden

Putin a raspuns comentariilor facute de Trump in timpul dezbaterilor televizate cu democratul Joe Biden, inaintea alegerilor din 3 noiembrie.Trump, care se afla in urma lui Biden in sondajele de opinie, s-a folosit de dezbateri pentru a acuza ca Biden si fiul sau Hunter s-au angajat in practici lipsite de etica in Ucraina. Nu exista nicio dovada oficiala care sa sustina aceste acuzatii, iar Joe Biden a spus ca sunt false si o discreditare.Putin, care l-a apreciat pe Trump in trecut pentru ca a afirmat ca doreste legaturi mai bune cu Moscova, a spus ca Rusia va colabora cu orice lider american, dar a facut referire la "retorica anti-rusa puternica" a lui Joe Biden.Presedintele rus a parut insa mai putin prietenos fata de Trump, in remarci transmise duminica de televiziunea de stat din Rusia. Intr-o incercare care ar putra fi vazuta de unii analisti drept o incercare de a atrage simpatia taberei Biden, Putin a criticat acuzatiile lui Trump fata de Biden, pe care a subliniat ca le considera false."Da, in Ucraina el (Hunter Biden) a avut sau poate inca are o afacere, nu stiu. Nu ne preocupa. Ii priveste pe americani si ucraineni ", a spus Putin."Da, a avut cel putin o companie pe care practic a condus-o si, judecand dupa toate, a castigat bani buni. Nu vad nimic ilegal in acest sens, cel putin noi nu stim nimic despre asta (a fi ilegal). "Putin a reactionat, de asemenea, cu o iritare vizibila, cand a fost intrebat despre comentariile facute de Trump cu privire la legaturile lui Putin cu fostul primar al Moscovei si cu privire la o presupusa plata facuta lui Hunter Biden de vaduva fostului primar. Putin a spus ca nu stie nimic despre existenta unei relatii comerciale intre Hunter si femeia respectiva. Joe Biden spune ca acuzatia despre fiul sau nu este adevarata.Agentiile de informatii americane au ajuns la concluzia ca Rusia a incercat sa intervina in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a inclina votul in favoarea lui Trump, o acuzatie negata de Moscova. De asemenea, Rusia a respins acuzatiile agentiilor de informatii americane ca a incercat sa intervina si in alegerile din acest an. ...citeste mai departe despre " Putin respinge criticile lui Donald Trump referitoare la afacerile familiei Biden " pe Ziare.com