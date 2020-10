VIDEO Proteste violente in Italia, dupa ce au fost impuse noi restrictii in contextul crizei sanitare

In Torino, protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov spre fortele de ordine, in Milano au fost folosite gaze lacrimogene impotriva demonstrantilor, iar violente au fost raportate si in Napoli, unde au avut loc proteste mai multe zile. Manifestari au avut loc si in Roma si Palermo, relateaza BBC.Demonstratiile au inceput la scurt timp dupa ce Guvernul a anuntat inchiderea, incepand cu ora 18:00, a restaurantelor, barurilor, a salilor de sport si cinematografelor. Majoritatea magazinelor vor ramane insa deschise.In mai multe regiuni, precum Lombardia si Piedmont, au fost introduse restrictii de mobilitate pe timp de noapte.Desi prima carantina nationala, impusa in primavara acestui an a fost acceptata pasnic de populatie, noile masuri au fost contestate imediat. Firmele mici se plang ca inca incearca sa isi revina dupa carantina si ca alte restrictii le-ar putea duce in faliment.Magazine de lux din centrul Torino, inclusiv unul Gucci, au fost devastate de multimea care a ocupat strazile dupa ce noile reguli au intrat in vigoare. Demonstrantii au folosit obiecte pirotehnice si fumigene, iar politia a raspuns cu gaze lacrimogene.Multimea din Milano a scandat "Libertate!" in timpul confruntarilor cu politia in centrul orasului. Capitala regiunii Lombardia a fost afectata serios de epidemia de Covid-19.Italy: Protests in Sicily against the new dpcm, in Catania launch of paper bombs in front of the Prefecture. In Palermo, after the demonstration on Saturday night, the people of the gyms took to the streets. Demonstration also in Syracuse, The Corona Virus Scam. 26-10-2020 pic.twitter.com/83AvggxwGr- Rowan Van Dijk (@Lastkombo) October 26, 2020Noile masuri restrictive sunt in vigoare pana pe 24 noiembrie. In aceasta perioada, 75% din cursurile liceelor si universitatilor italiene vor avea loc online. Guvernele regionale au cerut ca toate cursurile sa fie tinute de la distanta, insa ministrul Educatiei, Lucia Azzolina, s-a opus.Guvernul a mai cerut oamenilor sa nu calatoreasca in afara oraselor de resedinta decat daca este absolut necesar si sa evite, pe cat posibil, folosirea transportului in comun."Cred ca vom suferi putin luna aceasta, dar strangand din dinti cu aceste restrictii vom putea respira din ...citeste mai departe despre " VIDEO Proteste violente in Italia, dupa ce au fost impuse noi restrictii in contextul crizei sanitare " pe Ziare.com