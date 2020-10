Zeci de mii de musulmani au demonstrat in Pakistan, Bangladesh si teritoriile palestiniene impotriva Frantei

Ministrul de Interne francez Gerald Damarnin a declarat ca Franta, unde traieste cea mai numeroasa comunitare musulmana din Europa si care in ultimii ani a fost tinta unei serii de atacuri ale militantilor, este angajata intr-un razboi cu ideologia islamista si ca sunt probabile si alte atacuri.In Pakistan, politia a tras cu gaze lacrimogene asupra protestatarilor care au strapuns blocajele de securitate din Islamabad, intr-o incercare esuata de a manifesta la Ambasada Frantei impotriva tiparirii in Franta a imaginilor care il infatiseaza pe profetul Mohammad.Proteste si adunari care au marcat aceasta ocazie au avut loc si in orasele pakistaneze Karachi, Lahore si Peshawar.In Bangladesh, zeci de mii de oameni au marsaluit prin capitala Dhaka, scandand "Boicotarea produselor franceze" si purtand bannere care l-au numit pe Macron "cel mai mare terorist din lume"."Macron conduce islamofobia", a declarat un demonstrant din Dhaka, Akramul Haq. "El nu cunoaste puterea Islamului. Lumea musulmana nu va lasa sa treaca acest lucru in zadar. Ne vom ridica si vom fi solidari impotriva lui ".Unii manifestanti din Bangladesh au ars, de asemenea, efigii ale lui Macron si au purtat decupari ale imaginii presedintelui cu o ghirlanda de pantofi la gat, o insulta severa conform Islamului.Intr-un district cu majoritate musulmana din centrul financiar al Indiei, Mumbai, aproximativ 100 de afise care il aratau pe Macron cu o cizma pe fata si care il numeau "demon" au fost lipite pe trotuare si drumuri.In Liban, fortele de securitate au tras gaze lacrimogene pentru a respinge aproximativ 300 de protestatari, inclusiv sustinatorii unui partid islamist sunnit local, care au marsaluit de la o moschee din capitala Beirut la resedinta oficiala a ambasadorului francez.Mii de credinciosi palestinieni s-au adunat dupa rugaciunile de vineri la Moscheea Al-Aqsa, al treilea cel mai sfant loc din Islam, in orasul vechi al Ierusalimului, pentru a condamna republicarea caricaturilor lui Mohammad in Franta. "O natiune al carei lider este Mohammad nu va fi infranta", au scandat protestatarii."Il consideram pe presedintele francez responsabil pentru actele de h ...citeste mai departe despre " Zeci de mii de musulmani au demonstrat in Pakistan, Bangladesh si teritoriile palestiniene impotriva Frantei " pe Ziare.com