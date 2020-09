J&J si divizia sa Janssen Pharmaceuticals sunt acuzate ca au avut ca tinta pacientii varstnici in pofida riscurilor implicate de efectele secundare, cum ar fi cazaturile, fracturile si simptomele neuropsihice.Compania mai este acuzata ca s-a folosit de materiale de marketing, de grupuri de sustinere "aparent independente" si de "lideri marcanti de opinie" pentru a sustine ca dependenta de opioide este un mit.J&J a afirmat intr-un comunicat ca promovarea si marketingul opioidelor "au fost corecte si responsabile".Acuzatiile aduse J&J de Departamentul pentru Servicii Financiare din New York urmeaza celor impotriva Teva Pharmaceutical Industries si Allergan, Endo International si Mallinckrodt.J&J s-a oferit sa plateasca 4 miliarde de dolari pentru inchiderea acuzatiilor impotriva sa legate de opioide facute de state, orase si comitate din Statele Unite.Separat, grupul a contestat penalizarile de 465 de milioane de dolari la care a fost condamnat grupul in Oklahoma, in noiembrie anul trecut, in legatura cu comercializarea opioidelor. ...citeste mai departe despre " Gigant din industria farma, acuzat ca a minimalizat riscurile unor medicamente. Compania s-a oferit sa achite patru miliarde de dolari pentru a scapa de acuzatii " pe Ziare.com