Prima tara din UE care redeschide scolile, gradinitele si cresele

Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19.Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa, informeaza DPA.Decizia este menita sa reduca problemele cu care se confrunta parintii, nevoiti sa aiba grija de copii acasa, pe langa desfasurarea activitatii profesionale.Scolile trebuie sa indeplineasca, insa, anumite cerinte, precum asigurarea unui spatiu suficient intre elevi.Unele unitati de invatamant vor avea nevoie de cateva zile inainte de a fi gata sa le ureze din nou bun venit elevilor, acestea urmand sa se redeschida cel tarziu luni.Cu toate acestea, numerosi parinti sunt ingrijorati de consecintele trimiterii copiilor inapoi la scoala inaintea multor altor state si in contextul in care virusul este inca prezent in tara.Redeschiderea scolilor va fi primul pas facut de Danemarca pe drumul de ridicare a restrictiilor impuse pe perioada pandemiei.Guvernul a actionat rapid dupa semnalarea primului caz de COVID-19, iar granitele au fost inchise la 14 martie.Restaurantele, cafenelele, barurile, teatrele si alte locuri de agrement vor ramane insa inchise pana la 10 mai.