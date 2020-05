"Astazi Slovenia are cea mai buna situatie clinica din Europa , ceea ce ne permite sa punem capat starii epidemice" declarate pe 12 martie in tara, a afirmat joi premierul sloven Janez Jansa, informeaza AFP.Frontierele Sloveniei vor fi redeschise pentru toti cetatenii UE , in timp ce cetatenii altor state vor trebui sa stea in carantina.Slovenia, tara cu 2 milioane de locuitori ce se invecineaza cu Italia , Croatia si Austria , a inregistrat in total 1.500 de contaminari si 103 de decese de COVID-19, cu putine noi contaminari in ultimele zile.Unele restrictii vor ramane in vigoare, cum ar fi interdictia de adunari publice, obligativitatea de a purta masca si respectarea regulilor de distantare sociala.Mai devreme in cursul acestei saptamani, guvernul sloven a anuntat ridicarea celor mai multe restrictii incepand de saptamana viitoare, printre care redeschiderea centrelor comerciale si a hotelurilor cu mai putin de 30 de paturi.Potrivit radioului public sloven, prin declararea sfarsitului epidemiei statul evita prelungirea automata, pana la sfarsitul lui iunie, a unui set de masuri de sustinere economica votate pentru a ajuta populatia si afacerile. Prin urmare, aceste masuri se vor incheia la sfarsitul lunii mai. ...citeste mai departe despre " Prima tara din UE care declara sfarsitul epidemiei si isi deschide frontierele " pe Ziare.com