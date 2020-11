Melania Trump a transmis pe Twitter, dupa ce presa americana a anuntat ca Donald Trump a pierdut alegerile prezidentiale, ca "poporul american merita alegeri corecte"."Orice vot, legal, trebuie numarat. Trebuie sa ne aparam democratia prin transparenta totala", a scris Melania, pe Twitter.The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.- Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020Initial, surse CNN au spus ca sotia presedintelui american Donald Trump, Melania, l-ar fi sfatuit pe liderul de la Casa Alba sa accepte infrangerea la alegerile din aceasta saptamana, potrivit News.ro."Prima doamna Melania Trump s-a alaturat corului din ce in ce mai mare al celor din anturajul presedintelui Trump care il sfatuiesc ca a sosit momentul ca el sa accepte infrangerea", precizeaza sursa citata.Presa americana a anuntat, sambata, ca Joe Biden este castigatorul alegerilor pentru fotoliul de la Casa Alba, iar de atunci numerosi lideri ai lumii i-au transmis democratului mesaje de felicitare. Donald Trump refuza insa sa accepte infrangerea si denunta o frauda electorala care ar fi dus la victoria rivalului sau. ...citeste mai departe despre " Prima reactie a Melaniei Trump, dupa ce sotul ei a pierdut alegerile: "Americanii merita alegeri corecte" " pe Ziare.com