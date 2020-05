Este vorba de plaja Demilmar, localizata in faimosul sat Perissa, cunoscut pentru nisipul sau negru."Trebuia sa gasim o solutie pentru a-i face pe oameni sa se simta in siguranta in aceasta vara. Nu putem astepta dupa recomandarile autoritatilor, trebuie sa fim proactivi", a declarat, pentru Greek Reporter, Charlie Chahine, proprietarul plajei.Acesta a adaugat ca angajatii vor fi echipati cu masti si manusi.Prima oara ideea amenajarii plajelor cu panouri separatoare a fost avansata de o companie italiana, la inceputul lunii aprilie.Urmareste aici cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Prima plaja din Grecia pregatita sa primeasca turisti e in Santorini. Cum arata organizarea anti-COVID (Video) " pe Ziare.com