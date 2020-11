Seara alegerilor in SUA, pas cu pas

1) Daca un american trimite votul prin posta luni sau chiar marti iar acesta ajunge la autoritati dupa ziua alegerilor votul se ia in considerare in cele mai multe state. Ceea ce poate prelungi mult anuntarea rezultatelor oficiale, cu zile intregi chiar, intrucat un stat nu are cum sa stie cate voturi trebuie sa mai ajunga prin posta, si deci nu stie daca ocupantul locului 2 mai poate sau nu sa recupereze deficitul de voturi fata de ocupantul locului 1.Unele state nu accepta decat voturile primite prin posta pana in seara alegerilor. Acelea vor termina repede numaratoarea. Le voi denumi mai jos RST (Rapid Si Timpuriu).2) O sa avem miraje. Despre ce e vorba?Votantii democrati au votat indeosebi prin posta.Votantii republicani vor vota indeosebi in ziua de marti, adica ziua oficiala de vot.Unele state proceseaza mai intai voturile primite prin posta. In acele state, primele rezultate o sa sugereze victorii pentru democrati. Acesta este "mirajul albastru", intrucat albastru e culoarea democratilor si mirajul initial este ca ei/Biden ar castiga. Cand se trece la numararea voturilor acordate in ziua oficiala, de marti, avantajul lui Biden o sa scada si poate trece pe locul doi.In alte state e invers. Se incepe cu voturile din ziua alegerilor (majoritar Trump, adica "rosii" - culoarea republicanilor) si abia dupa aceea se trece la voturile prin posta (majoritar pro-Biden). Deci Trump va parea castigator, ca dupa aceea lucrurile sa se echilibreze. Acesta e "mirajul rosu".Si acum:Ora 2 dimineata in Romania : Florida si Georgia (ambele RST) inchid sectiile de votare. Se va numara foarte rapid, exista experienta multa in procesarea voturilor primite prin posta. Pe la ora 3, maxim 4, aflam rezultatele.Miraj albastru in Florida, intrucat voturile prin posta sunt numarate primele. Probabil niciun miraj in Georgia, fiecare localitate alege ce sa numere intai deci mirajele locale se anuleaza intre ele.Victorii Biden in ambele state il fac 99% presedinte.Victorii Trump in ambele state muta soarta alegerilor in nord si in vest - detaliez mai jos.Daca statele se impart, o victorie in Georgia pentru Biden inseamna ca mai are nevoie de victorii in 2 din urmatoarele 6 state: Carolina de Nord, Ohio, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Wisconsin. Daca victoria lui Biden e in Florida, mai ...citeste mai departe despre " Seara alegerilor in SUA, pas cu pas " pe Ziare.com