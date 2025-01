Frustrarile economice, o China aflata in tranzitie si concentrarea Statelor Unite pe restrangerea prezentei la nivel global vor avea un impact de durata asupra sistemului international in 2017, potrivit analistilor Stratfor.

Previziunile pentru 2017 ale grupului de analiza geostrategica iau in considerare factori-cheie precum modificari ale structurilor demografice, revenirea inflatiei si o redresare modesta a pretului titeiului, noteaza Marketwired.

"2017 va fi un an al repercusiunilor grave. Intr-o perioada prelungita de stres economic este alimentat nationalismul, renaste nativismul, iar gardurile vor reaparea (la frontiere - n.red) ", spune Reva Goujon, vicepresedinte al departamentului de Analiza Globala din cadrul Stratfor.

In previziunile pentru anul anterior, Stratfor a anticipat ca evenimentele din 2016 vor crea o stare de neliniste la nivel global, ducand la un 2017 chiar mai tumultos, in contextul in care o serie de conflicte aflate in desfasurare vor ajunge in ...citeste mai departe despre "Previziunile Stratfor pentru 2017: Nationalismul este in crestere, reapar gardurile pe hotar si vor fi consecinte grave" pe Ziare.com

Ads