Investitorii au vandut active considerate riscante, in urma unui tweet al lui Donald Trump in care acesta a pus problema amanarii alegerilor.Data alegerilor prezidentiale este inclusa in Constitutia SUA, dar remarcile lui Trump sunt vazute drept un atac la integritatea viitoarelor alegeri, ceea ce ingrijoreaza investitorii.Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au inchis in declin cu 1,35 dolari, sau cu 3,3%, la 39,92 dolari pe baril, dupa ce in timpul tranzactiilor au coborat cu pana la 5%.Contractele futures pentru petrolul Brent, care expira vineri, au coborat cu 81 de centi, sau cu 1,9%, la 42,94 dolari pe baril."Exista potentialul unor incertitudini politice serioase in Statele Unite, daca data alegerilor americane va fi contestata", a declarat John Kilduff, partener la firma Again Capital din New York.PIB-ul american a scazut cu 32,9% in termeni anuali, cel mai grav declin al productiei de cand guvernul inregistreaza astfel de date, in 1947. In plus, solicitarile saptamanale pentru indemnizatii de somaj au crescut, semn ca inrautatirea epidemiei de coronavirus in mari parti ale tarii are impact asupra economiei.Numarul deceselor provocate de Covid-19 in SUA a depasit 150.000, in timp ce Brazilia , unde are loc a doua cea mai grava epidemie de coronavirus, raporteaza recorduri zilnice de cazuri si decese. Si in Australia numarul cazurilor noi de infectari a atins joi un nivel record. ...citeste mai departe despre " Preturile petrolului au scazut joi din cauza declinului record al PIB-ului SUA si a sugestiei presedintelui Trump de a amana alegerile prezidentiale din noiembrie " pe Ziare.com