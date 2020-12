Un restaurant din Singapore va servi in premiera carne din pui crescuta in laborator. Cat va costa o portie

Potrivit Eat Just, va fi pentru prima oara in istorie cand o carne produsa intr-un laborator va fi vanduta si servita intr-un restaurant, transmite CNBC.Restaurantul 1880, cunoscut pentru meniurile sale inovatoare, va include carnea de pui produsa in laborator in trei meniuri: chifla cu pui crocant cu susan si ceapa verde; foietaj cu pui si piure de fasole neagra; si o vafa crocanta cu artar, cu pui, condimente si sos picant.Cat va costa o portieAceste meniuri vor costa aproximativ 23 de dolari, a declarat Josh Tetrick, co-fondator si CEO al Eat Just.Tetrick, care a infiintat Eat Just in 2011, a spus ca firma a inceput sa dezvolte carne de pui in laborator din celule animale in 2016.Incepand din 2011, compania a atras fonduri de 300 de milioane de dolari, iar la ultima runda de finantare a fost evaluata la 1,2 miliarde de dolari.Pentru a crea carnea de laborator numita GOOD Chicken, o cantitate mica de celule animale sunt prelevate din carne de pui. Celulele sunt apoi hranite cu nutrienti cum ar fi aminoacizi, carbohidrati, minerale, grasimi si vitamine, aceleasi tipuri de nutrienti de care au nevoie animalele pentru a creste si a se dezvolta. Apoi, celulele se transforma in ritm rapid in carne, folosind un bioreactor. Tetrick compara acest proces cu cel in care este obtinuta berea.Cat dureaza sa cresti o "friptura de pui" in laboratorProcesul complet de creare a carnii de cultura dureaza 14 zile, fiind mai rapid decat in cazul puiului traditional, care are nevoie de 45 de zile pentru a ajunge in stadiul in care poate fi sacrificat, a explicat Tetrick.Just Eat are unitati de productie in California si Singapore.Tetrick nu a spus cat costa sa produci GOOD Chicken, dar a precizat ca la pretul actual de vanzare Eat Just nu obtine profit. Compania poate insa sa se dezvolte in continuare.Eat Just a solicitat aprobarea autoritatilor de reglementare din Statele Unite si din alte tari pentru carnea de pui crescuta in laborator.Tetrick a aratat ca guvernul din Singapore a avut nevoie de peste doi ani pentru a aproba aceasta carne pentru vanzare.Carne dezvoltata in laborator, in premiera mondiala"Au numit o comisie pentru siguranta. Au analizat calitatea liniei de celule, procesul de produc ...citeste mai departe despre " Un restaurant din Singapore va servi in premiera carne din pui crescuta in laborator. Cat va costa o portie " pe Ziare.com