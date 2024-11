O adolescenta de 14 ani din Marea Britanie, care suferea de o forma rara de cancer in stadiu terminal, a castigat in justitie, cu scurt timp inainte de a muri, dreptul de a fi criogenata in SUA.

Criogenia este o procedura controversata de conservare a corpului in nitrogen lichid, la temperaturi mai mici de minus 130 de grade Celsius, care se realizeaza in SUA si Rusia.

Pentru a convinge tribunalul sa permita inghetarea corpului ei, fata a trimis o scrisoare, relateaza The Guardian: "Mi s-a cerut sa explic de ce imi doresc acest lucru neobisnuit. Am doar 14 ani si nu vreau sa mor, dar stiu ca voi muri. Cred ca sa fiu criogenata imi da o sansa sa fiu vindecata si trezita, chiar si peste sute de ani.

Nu vreau sa fiu ingropata. Vreau sa traiesc mai mult si cred ca in viitor vor gasi un tratament pentru cancerul meu si ma vor trezi. Vreau sa am aceasta sansa. Aceasta e dorinta mea".

Fata era sprijinita in decizia sa de catre mama, nu insa si de catre tata.

Parintii sai erau ...citeste mai departe despre "O fata de 14 ani, bolnava de cancer, a castigat dreptul de a fi criogenata: Vreau sa fiu vindecata si trezita, chiar si peste sute de ani" pe Ziare.com

Ads