Portugalia se pregateste de stare de calamitate si relaxarea masurilor: Se introduce eticheta de calitate in turism

Premierul a transmis ca se vor lua masuri, astfel incat oamenii sa mearga in siguranta la plaja. Ioana Bivolaru, ambasadorul Romaniei la Lisabona, a explicat la Digi24 cum se vor desfasura lucrurile in perioada urmatoare."Dupa trei perioade in care a fost declarata starea de urgenta, Portugalia intra in stare de calamitate, practic o treapta mai jos in comparatie cu starea de urgenta", a spus Bivolaru, precizand ca decizia a fost luata in urma unei ample analize a premierului inclusiv cu presedintele Portugaliei, dar si cu alti actori relevanti."Se intra intr-o a doua faza de tranzitie care include masuri treptate de relaxare a restrictiilor, premierul a afirmat ca prima faza a fost foarte dificila, dar ca a doua va fi si mai dificila pentru ca inseamna reluarea vietii de zi cu zi convietuind cu noul coronavirus. Mesajul a fost foarte clar. Dupa ridicarea starii de urgenta nu se va putea reveni la modul de viata normal pana cand nu exista o forma de tratament sau vaccin", a continuat ambasadorul.Ioana Bivolaru a punctat ca masurile de relaxare sunt implementate fiind eliminata pe cat posibil aglomerarea de persoane, iar asta se va impune inclusiv turismului."Exista aici o deschidere progresiva, din 15 in 15 zile, cu luarea in considerare a evolutiei simptomatologiei cazurilor infectate cu COVID-19. Primul set de masuri intra in vigoare pe 4 mai", a adaugat Bivolaru.Ambasadorul a punctat ca pentru Portugalia turismul este foarte important si se pregateste strategia de relansare a acestuia."Autoritatea portugheza pentru turism a creat deja o eticheta de calitate pe care companiile din sector care detin pasaport sanitar o pot afisa la momentul reluarii activitatii. Astfel, se va facilita accesul catre consumatori a unui mesaj de indeplinire a cerintelor de igiena si control. Este o eticheta care are valabilitate 12 luni si se acorda gratuit", a spus Bivolaru.In privinta turismului estival, Bivolaru a spus ca se portughezii vor concentra pe turism local, pe deplasari de scurta durata."Accesul la plaja va fi controlat, se vor evita aglomerarile, este obligatorie mentinerea distantei de siguranta si reguli mult mai stricte pentru restaurante si localuri", a mai spus ambasadorul.Citeste si:Jumatate dintre tarile din Europa si-au relaxat restrictiile impuse pentru limitarea ...citeste mai departe despre " Portugalia se pregateste de stare de calamitate si relaxarea masurilor: Se introduce eticheta de calitate in turism " pe Ziare.com