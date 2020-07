Pompeo nu exclude ca Putin sa fie invitat la summitul G7. Senatorul democrat Menendez propune interzicerea intrarii in SUA a presedintelui Rusiei

Executivul american este criticat dur dupa ce presa americana a dezvaluit in weekend ca agenti rusi au distribuit bani unor combatanti "apropiati talibanilor" pentru ca acestia sa ucida militari americani sau din NATO in Afganistan.Trump a negat din nou, miercuri, faptul ca a fost informat de catre serviciile americane de informatii cu privire la acest lucru si a dat asigurari ca sursele nu au fost considerate suficient de solide pentru ca detaliile sa ajunga la el."Asta e o munciuna a ziarelor si democratilor", a declarat el postului Fox News. "Sincer, cred ca multi oameni din cadrul serviciilor de informatii nu au crezut ca s-a intamplat cu adevarat".Insa, potrivit ziarelor, care citeaza surse anonime din cadrul serviciilor americane de informatii, informatiile i-au fost transmise lui Donald Trump, iar Consiliului Securitatii Nationale (NSC) de la Casa Alba a discutat subiectul la sfarsitul lui martie, fara sa angajeze vreo actiune.La randul sau, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat ca nu e "nimic nou" in faptul ca activitatile Rusiei in Afganistan sunt contrare intereselor Statelor Unite, insa a aparat reactia administratiei Trump."Noi am luat asta in serios. Am gestionat acest lucru in mod adecvat", a declarat Pompeo, un fost directoral Agentiei Centrale de Informatii (CIA), care s-a abtinut sa faca vreun comentariu despre informatiile dezvaluite de presa americana.PUTIN LA WASHINGTON?"Rusii vand arme care pun americanii in pericol de zece ani. Noi ne-am exprimat dezacordul", a adaugat secretarul de Stat american."Atunci cand vedem informatii credibile ce sugereaza ca Rusia pune in pericol vieti americane, raspundem in mod serios", a declarat el. "Ii avertizam, le vorbim? Raspunsul este bineinteles ca o facem".Cu toate acestea, Pomepo nu a exclus ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie invitat in Statele Unite.Trump a propus inca o data, la inceputul lui iunie, ca Putin sa fie invitat la summitul G7, dupa ce Rusia a fost exclusa in 2014 din ceea ce era atunci G8, din cauza ca a anexat Penisnula ucraineana Crimeea."Presedintele (Trump) este cel care decide daca vrea sa-l invite (pe Putin) la summit sau nu", a declarat secretarul de Stat american intr-o conferinta de presa."El e ...citeste mai departe despre " Pompeo nu exclude ca Putin sa fie invitat la summitul G7. Senatorul democrat Menendez propune interzicerea intrarii in SUA a presedintelui Rusiei " pe Ziare.com