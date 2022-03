O scurgere de amoniac a fost anunţată la o uzină de produse chimice din Sumî, conform guvernatorului regiunii Dmitro Jiviţki, citat de BBC.

Jiviţki a avertizat că persoanele aflate pe o rază de cinci kilometri de uzina Sumîhimprom trebuie să părăsească zona, deoarece gazul este periculos.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Deşi oficialul nu a spus ce a provocat scurgerea în postarea de la ora locală 04:30 (02:30 GMT) de pe canalul său Telegram, Kiev Independent a notat pe Twitter că aceasta este urmare a unui atac rusesc.

⚡️Ammonia leaks from Sumy chemical plant.

The governor of Sumy Oblast Dmytro Zhyvytsky said on March 21 that ammonia leaked from Sumykhimprom chemical plant at 4:30 a.m. local time as a result of Russian airstrike.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2022 ...citeste mai departe despre "Poluare chimică periculoasă: scurgeri de amoniac la o uzină din Ucraina" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.