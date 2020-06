The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald Trump a ordonat Pentagonului sa reduca numarul personalului militar dislocat permanent in Germania, principala ancora a fortelor americane din NATO , pentru a reduce numarul la 25.000."Sper intr-adevar ca, in urma numeroaselor discutii pe care le-am avut si dupa ce ne-am demonstrat soliditatea in calitate de partener al NATO, un anumit numar de soldati stationati in prezent in Germania si care vor fi retrasi de Statele Unite se vor regasi in Polonia", a declarat premierul Mateusz Morawiecki la postul de radio RMF.In prezent, aproximativ 34.500 de soldati locuiesc cu familiile lor la una dintre cele 21 de baze militare americane din Germania. Efectivele pot ajunge la 52.000 de persoane in timpul rotirilor de echipe sau in timpul manevrelor."Adevaratul pericol se ascunde la granita de est, astfel incat o deplasare a fortelor americane catre flancul estic (al NATO) va reprezenta o consolidare a securitatii pentru intreaga Europa ", a continuat Morawiecki, facand aluzie la Rusia Preocupata de preluarea de catre Rusia a mai multor teritorii situate in Georgia si Ucraina in ultimul deceniu, Polonia militeaza pentru o prezenta militara americana permanenta pe teritoriul sau.Anul trecut, presedintele Trump a crescut la 5.500 de oameni efectivele stationate prin rotatie in Polonia, care considera de mult timp Statele Unite ca principalul garant al securitatii sale in cadrul NATO.Casa Alba si Pentagonul au refuzat sa confirme sau sa infirme informatiile din Wall Street Journal, care apar intr-un context de tensiuni intre guvernul SUA si aliatii sai europeni cu privire la acordurile de cooperare.Washingtonul considera in special ca Germania nu cheltuieste suficient pentru propria aparare. ...citeste mai departe despre " Polonia se ofera sa primeasca o parte din soldatii americani care ar putea fi retrasi din Germania " pe Ziare.com