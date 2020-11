Elevii cu varste cuprinse intre 7 si 9 ani vor trece la invatamantul online, masura deja in vigoare pentru cei cu varste mai mari. Magazinele din malluri vor fi inchise, cu exceptia magazinelor alimentare, a farmaciilor si altor servicii. Hotelurile pot primi numai persoane care calatoresc in scop profesional. Cinematografele, teatrele si galeriile de arta se inchid. Noile restrictii vor fi in vigoare cel putin pana pe 29 noiembrie.Daca aceste masuri nu dau rezultate, ''intr-o saptamana sau zece zile vom avea o carantina la nivel national, care va fi foarte severa'', a avertizat premierul Morawiecki.Polonia, tara cu circa 38 de milioane de locuitori, a raportat pentru ultimele 24 de ore 24.692 de noi cazuri de COVID-19 si 373 de decese.Potrivit presei, sistemul medical polonez se apropie de limita. Guvernul a inchis deja barurile si restaurantele si a indemnat populatia varstnica sa ramana in case.Polonia este marcata de aproape doua saptamani si de proteste antiguvernamentale in urma unei decizii a Curtii Constitutionale ce restrictioneaza dreptul la avort, oricum foarte limitat. In timp ce guvernul condus de formatiunea conservatoare Lege si Justitie (PiS) afirma ca aceste manifestatii vor creste si mai mult numarul infectarilor, protestatarii spun ca executivul incearca sa puna pe seama lor propriul sau esec in gestionarea epidemiei. ...citeste mai departe despre " Polonia instituie noi restrictii, ultimul pas inaintea unui nou lockdown. Elevii vor invata online, mall-urile se inchid, raman deschise farmaciile si magazinele alimentare " pe Ziare.com