Polemica in SUA dupa ce Trump foloseste NASA intr-un film publicitar politic

Filmul publicitar - intitulat "Make Space Great Again" - postat pe YouTube, contine imagini din programul Apollo, din programul Crew Dragon al SpaceX si cu astronautii NASA Bob Behnken si Doug Hurley, potrivit site-ului SpaceNews.com.Videoul pare ca a fost retras de pe YouTube.NASA autorizeaza in general folosirea imaginilor si inregistrarilor video in publicitate, insa nu si insemne sau forografii cu astronauti.O petitie pe site-ul Change.org cu scopul de a-l "impiedica pe Trump sa politizeze cuceririle SpaceX si NASA" a fost semnata de aproximativ 6.000 de persoane.Sotia lui Doug Hurley, fosta astronauta Karen Nyberg, ar aparea in acest clip publicitar impreuna cu fiul sau."Consider tulburator ca o imagine video cu mine si cu fiul meu sa fie folosita in propaganda politica, fara ca eu sa stiu sau fara consimtamantul meu. Asta nu este bine", a declarat Karen Nyberg pe Twitter I find it disturbing that a video image of me and my son is being used in political propaganda without my knowledge or consent. That is wrong. @nasa @JimBridenstine https://t.co/cXcKHxmn6e- Karen L. Nyberg (@AstroKarenN) June 4, 2020La Centrul Spatial Kennedy, in Florida, sambata, in prezenta presedintelui Trump, SpaceX a devenit prima societate provata care a lansat astronauti in spatiu - un succes istoric care le ofera Statelor Unite un nou mijloc de transport spatial, dupa noua ani de intrerupere.Statele Unite vor sa trimita o femeie pe Luna in 2024 si un om pe marte in 2033.