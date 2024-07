Mai multe bombe au explodat in cateva statiuni turistice din sudul Thailandei, cu precadere Hua Hin si Phuket. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar cateva zeci ranite, inclusiv turisti straini.

"Nu este vorba de terorism, ci de sabotaj local menit sa semene haos", au declarat autoritatile locale.

Conflictele comerciale si politice se "reglementeaza" frecvent in Thailanda cu grenade si dispozitive explozive, dar acum cele 11 bombe au vizat statiuni impanzite de baruri si restaurante. CNN face o trecere in revista a lucrurilor pe care trebuie sa le stie turistii care vor sa mearga in vacanta in Thailanda.

Ce se intampla in tara?

Exploziile vin cu o saptamana dupa ce tara a votat o noua constitutie, prin care armata - care a preluat controlul in urma unei lovituri de stat in 2014 - va avea puteri sporite.

Votul a provocat numeroase controverse in tara. De altfel, Thailanda este divizata intre asa-numitele "tricouri rosii" - multi dintre acesti oameni traiesc in zone ...citeste mai departe despre "Pleci in vacanta in Thailanda? Ce trebuie sa stii despre atacurile cu bomba care au zguduit statiunile turistice" pe Ziare.com

