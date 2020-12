Platile din bugetul UE pot fi blocate pentru tarile in care se incalca principiile statului de drept. Parlamentul European aproba noul regulament

Prin noul regulament, platile din bugetul UE pot fi blocate pentru tarile in care incalcarile constatate ale statului de drept compromit gestionarea fondurilor europene. In acelasi timp, UE se asigura ca beneficiarii finali nu vor fi afectati."Am reusit. Acum este lege. Nicio declaratie unilaterala nu poate schimba acest fapt. Regimul conditionalitatii ne va permite sa examinam planurile suspecte de aplicare a fondurilor UE impotriva valorilor Uniunii", a declarat co-raportorul Petri Sarvamaa (PPE, Finlanda ), potrivit unui comunicat."Din partea Parlamentului, ne-am asigurat ca toate aspectele necesare au fost incluse in regulament si ca textul ramane intact. Asteptam ca CE, in calitate de gardian al tratatelor, sa inceapa in mod independent punerea in aplicare a acestui regulament de la 1 ianuarie 2021. Europenii asteapta acest lucru".Co-raportorul Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spania ) a spus: "UE nu este o institutie a la carte, unde va puteti pastra drepturile, dar nu va indepliniti obligatiile. Este o comunitate bazata pe valori comune pe care statele membre si cetatenii trebuie sa le sustina. Mecanismul care leaga bugetul UE de respectarea statului de drept, adoptat astazi, reprezinta o realizare majora pentru Parlament. Parlamentul European s-a asigurat ca sanctiunile bugetare in temeiul acestui regulament vizeaza in mod direct infractorii, si nu beneficiarii finali. Studentii, cercetatorii, intreprinderile si ONG-urile nu vor fi afectati, pentru ca am introdus o plasa de siguranta pentru a-i proteja".Dupa ce va stabili existenta unei incalcari a statului de drept, Comisia Europeana va propune ca mecanismul de conditionalitate sa fie declansat impotriva guvernului din stault membru respectiv. Ulterior, Comisia va propune fie sa fie reduse, fie sa fie inghetate platile din bugetul UE catre tara respectiva.Consiliul va avea apoi la dispozitie o luna pentru a vota masurile propuse (sau trei luni, in cazuri exceptionale), prin majoritate calificata.Eurodeputatii au reusit sa reduca la maxim - de la 12-13 luni la 7-9 luni - perioada in care institutiile UE vor trebui sa adopte masuri impotriva unui stat membru, in cazul in care sunt identificate riscuri de incalcare a statului de drept.Datorita Parlamentului, noua lege nu se aplica numai at ...citeste mai departe despre " Platile din bugetul UE pot fi blocate pentru tarile in care se incalca principiile statului de drept. Parlamentul European aproba noul regulament " pe Ziare.com