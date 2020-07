Potrivit sursei citate, 1,131 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in luna iunie 2020 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia ), in scadere cu 24,1% comparativ cu 1,491 milioane de unitati, inregistrate in aceeasi luna din 2019. Scaderea din luna iunie este totusi mai mica decat cea de 56,8% inregistrata in luna mai si caderea record de 78,3% inregistrata in luna aprilie, relateaza Agerpres.ACEA subliniaza ca toate pietele auto din UE au continuat sa inregistreze scaderi semnificative in luna iunie, cu exceptia Frantei, unde vanzarile de autoturisme au inregistrat un avans de 1,2%, "gratie noilor facilitati pentru stimularea vanzarilor de vehicule cu emisii reduse care au fost introduse de Guvernul francez la inceputul lunii iunie", subliniaza ACEA.Marile piete auto europene au inregistrat scaderi de doua cifre luna trecuta, in frunte cu Spania (minus 36,7%), Germania (minus 32,3%) si Italia (minus 23,1%).Piata auto din Romania a inregistrat o contractie de 27,8% in luna iunie 2020, fiind inmatriculate 10.161 de autoturisme, comparativ cu 14.082 autoturisme in luna iunie a anului trecut.In ceea ce priveste marii producatori auto, in luna iunie, vanzarile Volkswagen Group au scazut cu 25,9%, in timp ce Renault si PSA Group au raportat un declin al vanzarilor de 16,4%, respectiv 29,6%, in toate cazurile fiind vorba de o imbunatatire fata de lunile mai si aprilie.Inmatricularile de autoturisme Dacia in UE, Marea Britanie si tarile EFTA au scazut cu 18,4%, in iunie, pana la 47.687 de unitati, dupa un declin de 54%, in mai, pana la 25.296 de unitati, si o prabusire de 79,6% in luna aprilie pana la 10.031 de unitati.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana. ...citeste mai departe despre " Piata auto europeana a limitat pierderile pe iunie gratie Frantei " pe Ziare.com