Cum va arata pasaportul de vaccinare si ce rol va avea

Invitat la un post francez, Thierry Breton, seful grupului de lucru al UE pentru vaccinuri, a aratat in direct primul "pasaport sanitar" european, adaugand ca va fi disponibil in intreaga UE inainte de iulie. Breton a prezentat un prototip al documentului, care va fi disponibil atat in format tiparit, cat si pentru smartphone-uri.Pe document va aparea un cod QR si tipul de vaccin efectuat.Pentru cei care inca nu au efectuat sau nu doresc sa efectueze vaccinul impotriva coronavirusului, va aparea rezultatul ultimului test efectuat.Acest pasaport sanitar va avea un rol imens in ceea priveste turismul, pentru ca va permite libera circuatie a persoanelor vaccinate pe teritoriul Uniunii Europene. Se urmareste astfel relansarea acestui sector extrem de afectat de pandemie.