Parlamentul European: In loc sa ne intoarcem la egoismul national, ar trebui sa continuam pe calea consolidarii UE

Cea de-a 70-a aniversare a Declaratiei Schuman are loc intr-un moment cand Europa se confrunta cu cea mai dificila provocare de la sfarsitul celui de al Doilea Razboi Mondial: o criza sanitara, economica si sociala declansata de epidemia de COVID-19.Declaratia Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene, a lansat un proiect politic unic si autentic pentru a garanta pacea si prosperitatea si a imbunatati vietile tuturor cetatenilor europeni.Deja in urma cu 70 de ani, Declaratia Schuman exprima ideea ca "Europa nu se va construi dintr-o data sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizari concrete care sa creeze in primul rand o solidaritate de facto". Aceasta abordare treptata a dus la Uniunea Europeana asa cum o cunoastem astazi.Inca de la inceput, proiectul european s-a axat pe construirea unei comunitati politice si economice, bazate pe valorile care decurg din istoria noastra europeana comuna, precum solidaritatea, deschiderea, libertatea, toleranta, egalitatea in diversitate si respectarea statului de drept.Jean Monnet, autorul Declaratiei Schuman, spunea ca "oamenii nu se schimba decat din necesitate, iar ei isi dau seama de necesitate doar in vremurile de criza". Fiecare criza este o ocazie de a face un pas inainte. De asemenea, criza actuala accentueaza nevoia urgenta ca Uniunea Europeana sa inceapa sa depuna eforturi pentru a deveni mai eficienta, mai democratica si mai apropiata de cetateni.In ultimii 70 de ani, lumea s-a schimbat in mod dramatic, iar rolul Uniunii Europene este mai important ca niciodata. Intr-o noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei situatii ecologice de urgenta, responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta mondiala a stabilitatii si pacii, a statului de drept, a sustenabilitatii si a multilateralismului.Criza a aratat intr-un mod foarte dureros ca UE ramane un proiect nefinalizat si ca lipsa manifestarii solidaritatii sau esecul de a contracara atacurile continue impotriva drepturilor fundamentale si a statului de drept nu sunt doar dezbateri teoretice.Intrucat stam pe umerii unor uriasi, capacitatea institutiilor europene si a tuturor statelor membre de a raspunde actualelor provocaril sanitare, sociale, economice, de mediu, de securitate si institutionale ar trebui sa fie cel putin proportionala cu ambitia politica