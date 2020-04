Propunerea a fost facuta luni seara in Parlamentul Bulgariei de GERB, partid aflat la guvernare si condus de premierul Boiko Borissov.Propunerea a fost sustinuta in unanimitate cu 170 de voturi "pentru", scrie publicatia bulgara Sega.Banii vor fi transferati in contul Ministerului Sanatatii pentru a fi folositi in lupta pentru combaterea coronavirusului, au explicat oficialii.Masura este valabila pentru parlamentari, dar si ministri si membrii cabinetelor lor si pentru sefii agentiilor guvernamentale.Ea va fi pusa in aplicare in asa fel incat sa nu afecteze remuneratia presedintelui si a vicepresedintelui, mai scrie sursa citata."Ma faceti sa ma simt mandru ca fac parte din Adunarea Nationala! Aceasta propunere arata o adevarata empatie fata de problemele poporului bulgar si mediului de afaceri din Bulgaria ", s-a adresat guvernantilor liderul partidului Volia, Veselin Mareski.Conform worldometers, in Bulgaria au fost confirmate 581 de cazuri de coronavirus si sunt inregistrate 23 de decese.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lumeA.D. ...citeste mai departe despre " Parlamentarii si ministrii din Bulgaria au renuntat la salarii pana la finalul crizei COVID " pe Ziare.com