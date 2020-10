Covid, un Sambation pentru eternitate

Exista un rau "numit Sambation. Curge in Africa si nu se poate traversa vreodata", afirma o veche legenda evreiasca. Sa te fereasca Cerul sa-ti atina calea aceasta apa. E ca un leu culcat la poarta, de care nu te poti feri spre a intra in casa. Potrivit legendei, salbaticul rau ar fi prea involburat, furios si furtunos ca sa poata fi trecut in timpul saptamanii. Apa lui se linisteste doar sambata, de dragul zilei de odihna, a carei tinere figureaza intre Cele 10 Porunci, zi in care este insa interzisa traversarea lui.Ca un soi de Sambation tinde, parca, sa devina pandemia. A ajuns un soi de leu culcat la usa. De molima si, mai ales, de restrictiile pe care le genereaza si de isteriile si conflictele pe care le antreneaza, la randul lor, restrictiile, ca panaceu nu doar in contra virsului, ci si impotriva spaimei de moarte si a multor angoase, nu prea mai pare posibil sa se treaca.Noi mituri si obsesii americaneIn America e clar ca nici gand sa se scape de obsesia acestei pandemii cel putin pana la apropiatele alegeri prezidentiale. Caci, pentru democrati si aliatii lor din massmedia, in afara de ura generata de numirea unei judecatoare conservatoare la Curtea Suprema, una judecata de varii politicieni progresisti ca "crestina", n-a existat mai niciun alt subiect de campanie. Stanga globala a vrut cu orice pret sa bage in mintea poporului american ca unicul vinovat pentru cei circa 225.000 de morti ai pandemiei de corona din Statele Unite ar fi presedintele Trump.Or, ce sa vezi. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Europa "a devenit clar epicentrul pandemiei". Si se apropie de 210.000 de morti de Covid. Oare cand se va depasi bilantul Statelor Unite?Atat de mult a staruit stanga de peste ocean sa-l alinte pe liderul de la Casa Alba cu fantasma potrivit careia doar proasta lui gestiune ar fi costat viata unui sfert de milion de insi, incat a uitat inconvenabile detalii. De pilda faptul ca seful statul american a fost primul lider apusean care a sistat traficul aerian cu epicentrul de atunci al pandemiei, care era China comunista. Sau ca liderul actual al democratilor, Joe Biden, atacat de asiatici pentru difuzarea de reclame antichineze, cotate drept "rasiste", l-a calificat in repetate randuri pe Donald Trump , in context ...citeste mai departe despre " Covid, un Sambation pentru eternitate " pe Ziare.com