Pandemia a transformat partiile de schi alpine intr-un nou mar al discordiei in UE

"Sezonul de schi se apropie. Vom incerca sa ne coordonam in Europa in ce priveste o posibila inchidere a tuturor statiunilor de schi", a declarat Merkel in parlament."Din pacate, auzind declaratiile din Austria, se pare ca nu va fi prea usor, dar vom incerca din nou", a adaugat ea.In "primul val" de coronavirus de la inceputul acestui an, se considera ca multi germani s-au infectat in statiunea de schi austriaca Ischgl.Luna trecuta, Germania a emis avertismente de calatorie in privinta regiunilor de schi din Austria, Italia si Elvetia . Atat Germania, cat si Austria, Italia si Franta au ordonat ca si partiile de la cele mai mari altitudini sa ramana inchise, deocamdata, in speranta ca toate statiunile sa poata beneficia apoi din plin de sezonul de varf - daca rata infectiilor va scadea.Austria, unde noul lockdown national urmeaza sa fie ridicat pe 7 decembrie, a insistat in ultimele luni ca vrea sa permita desfasurarea sporturilor de iarna, cu precautiile corespunzatoare, si a respins vehement ideea de a inchide statiunile de schi. Germania este principala sursa de turisti straini a Austriei, mentioneaza Reuters.Zilele trecute, si premierul italian Giuseppe Conte le-a cerut italienilor sa nu mearga la schi de Craciun, pentru a contribui la aplatizarea valului doi de coronavirus, indemnand totodata statele europene sa convina asupra unor reguli comune in acest sector pentru a impiedica "importul" de cazuri din strainatate, in situatia in care partiile din Italia raman inchise.Conte a asigurat, miercuri, ca este exclusa interzicerea calatoriilor peste granite in interiorul UE , dar a mentionat ca italienii care se intorc din vacante in strainatate vor trebui sa se testeze pentru coronavirus si/sau sa se izoleze.Si Franta afirma ca partiile de schi nu trebuie sa functioneze la capacitate maxima mai devreme de anul viitor.Ministrul austriac al finantelor, Gernot Blumel, a afirmat marti ca, daca Uniunea Europeana obliga Austria sa tina statiunile de schi inchise, acest lucru va genera pierderi de pana la 2 miliarde de euro pe care UE trebuie sa le compenseze.In ce o priveste, Elvetia, care nu face parte din UE, permite functionarea statiunilor sale de schi in re