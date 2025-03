Ordinul lui Trump ii afecteaza si pe romani - conditii noi de aprobare a vizelor pentru SUA si se suspenda Visa Waiver

Ordinul executiv semnat vineri de presedintele american, Donald Trump, privind intrarea in Statele Unite a refugiatilor prevede, totodata, revizuirea ampla a informatiilor solicitate din toate tarile pentru a aproba vizele pentru SUA, precum si suspendarea imediata a programului Visa Waiver.

De asemenea, este avuta in vedere o revizuire a regimurilor de vize intre natiuni pentru a se asigura ca acestea sunt "cu adevarat reciproce" pentru cetatenii americani, transmite BBC.

"Secretarul de Stat va revizui toate acordurile privind reciprocitatea vizelor pentru non-imigranti pentru a se asigura ca sunt cu adevarat reciproce, in masura in care este posibil, in ceea ce priveste perioada de valabilitate si comisioanele.

Daca o tara nu trateaza intr-o maniera reciproca cetatenii americani care solicita o viza pentru non-imigranti, Secretarul de Stat va ajusta perioada de valabilitate, comisioanele si alte aspecte", pentru a corespunde conditiilor tarii straine, se arata in documentul oficial, publicat de The Guardian.

In ceea ce priveste Programul Visa Interview Waiver, documentul stabileste ca acesta va fi suspendat imediat, iar Secretarul de Stat va asigura conformitatea cu sectiunea 222 din Legea privind Imigratia si Nationalitatea, care prevede ca toti cei care solicita vize trebuia sa sustina un interviu personal.

Programul le permitea celor care calatoresc frecvent in SUA sa nu mai sustina interviul fata in fata pentru a-si reinnoi vizele.

In document se precizeaza ca exceptii de la cele mai multe restrictii se vor face de la caz la caz.

Ordinul executiv semnat de presedintele republican are ca principal scop, potrivit acestuia, stoparea intrarii in SUA a "teroristilor islamisti radicali".

Ordinul executiv semnat de presedintele republican are ca principal scop, potrivit acestuia, stoparea intrarii in SUA a "teroristilor islamisti radicali".

