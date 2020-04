In cadrul acestui studiu clinic efectuat la Spitalul Universitar din Chicago au fost evaluate 125 de persoane, dintre care 113 au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus si tuturor li s-au administrat doze zilnice de remdesivir, antiviral folosit pana in prezent pentru a trata Ebola.Doi pacienti au murit, dar cei mai multi dintre ceilalti au fost externati, intrucat simptomele lor s-au ameliorat considerabil, potrivit rezultatelor preliminare ale acestui studiu anuntate de publicatia medicala Stat News.Declaratii despre acest subiect a facut si presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila - Rafila: Pana in toamna putem avea primul medicament autorizat impotriva COVID-19. Cand va beneficia de el Romania Unda de optimismTotusi, intr-o inregistrare video obtinuta de aceasta publicatie, specialista in boli infectioase care supervizeaza studiul, Kathleen Mullane, spune ca inca este dificil de tras concluzii, intrucat nu avem deocamdata rezultatele unei comparatii cu un grup placebo, dar subliniaza ca unii pacienti nu au mai avut nevoie de ventilatoare la numai o zi dupa inceperea tratamentului.In urma relatarii despre acest studiu clinic indicele FTSE 100 al bursei din Londra a crescut cu 3%, in timp ce se asteapta ca Wall Street sa redeschida cu o crestere si mai mare."Rezultatele studiului au transmis o noua unda de optimism pe piete, intrucat multi vad in aceasta un posibil inceput al sfarsitului crizei coronavirusului", explica analistul financiar Joshua Mahony. ...citeste mai departe despre " Optimism pe burse dupa aparitia primului studiu clinic facut asupra pacientilor COVID-19 cu un nou tratament " pe Ziare.com