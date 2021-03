Okamoto a spus ca la inceputul lunii aprilie FMI isi va actualiza estimarea actuala privind o crestere a economiei globale de 5,5% in acest an, pentru a reflecta masurile de stimulare suplimentare adoptate de Statele Unite, dar nu a oferit detalii, informeaza news.ro.Intr-un discurs sustinut la China Development Forum, Okamoto si-a exprimat totodata ingrijorarea referitoare la cresterea divergentelor intre economiile avansate si pietele emergente, circa 90 de milioane de oameni coborand sub pragul saraciei extreme de la debutul pandemiei.Okamoto a spus ca China a revenit la cresterea economica anterioara pandemiei, inaintea tuturor economiilor mari, chiar daca cheltuielile private se afla in urma investitiilor.Mai puteti citi:Mesajul dur, dupa vaccinarea cu Pfizer a Simonei Halep: "D-aia nu va haleste populatia, papagalilor..."Ce mancam in Postul Pastelui ca sa nu ajungem anemici. Explicatii despre "metoda intermitentei", care poate ajuta la slabireCum a primit o deputata PSD ajutor de stat de la Ministerul Economiei. "Urla in comisiile reunite ca omoram exporturile"Povestea clanului Caran. Veniti cu carutele in Bucuresti, controleaza acum cu duritate infractionalitatea in Sectorul 2Branza topita din comert, doldora de aditivi alimentari. Topul produselor cu cele mai multe calorii ...citeste mai departe despre " Vesti uriase de la expertii financiari: apar semne de redresare puternica a economiei mondiale, dar se mentin inca riscuri mari " pe Ziare.com