"Oficialii locali si statali, angajatii din domeniul electoral s-au mobilizat. Sunt foarte putine plangeri privind desfasurarea alegerilor. Sunt foarte putine plangeri fundamentate. Nu exista dovezi privind vreo frauda electorala. Nu exista dovezi ca sunt voturi ilegale", a declarat Ellen Weintraub, pentru CNN."Foarte putine plangeri motivate, ca sa spun asa. Chiar nu exista dovezi de niciun fel de frauda electorala. Nu exista dovezi ale voturilor ilegale. Nu trebuie sa ma credeti pe cuvant, deoarece oameni din toata tara, experti in alegeri, au supravegheat acest scrutin si modul in care s-a desfasurat", a adaugat oficialul.Joe Biden s-a apropiat si mai mult de victorie sambata, dupa ce avansul sau in statul-cheie Georgia s-a marit, iar numararea voturilor a continuat in alte cateva state. Pe de alta parte, Trump sustine ca au fost multe nereguli la vot."Zeci de mii de voturi s-au primit ilegal dupa ora 20.00 marti, in ziua alegerilor, schimband total si cu usurinta rezultatele din Pennsylvania si din anumite alte state subtiri. Un subiect separat - ilegal nu s-a permis observarea a sute de mii de voturi," sustine acesta.Citeste si: LIVETEXT Alegeri SUA 2020. Avansul lui Biden fata de Trump creste in patru state cheie. Trump: S-au intamplat lucruri rele in camerele de numarare a voturilor ...citeste mai departe despre " Oficial din cadrul Comisiei Electorale din SUA: "Nu exista dovezi privind vreo frauda electorala" " pe Ziare.com