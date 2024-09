Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a folosit dreptul de veto pentru a respinge o lege ce le-ar fi permis familiilor victimelor 9/11 sa dea in judecata Arabia Saudita.

Seful SUA a transmis ca daca actul normativ ar fi intrat in vigoare, atunci ar fi existat riscul ca diplomatii si militarii americani sa fie implicati in litigii in alte tari, transmite CNN.

Totusi, membrii Congresului au de gand sa faca demersurile pentru ca masura sa reintre in circuitul legislativ de avizare.

Masura a fost sprijinita de majoritatea membrilor Congresului, la presiunea grupurilor care reprezinta familiile victimelor 9/11.

Obama a transmis ca simte o compasiune ...citeste mai departe despre "Obama - veto pentru legea care permitea familiilor victimelor 9/11 sa dea in judecata Arabia Saudita" pe Ziare.com

