O importanta companie germana, suspectata de o frauda uriasa, si-a cerut insolventa dupa ce a acumulat datorii de patru miliarde de dolari

Wirecard a solicitat intrarea in insolventa la un tribunal din Munchen, afirmand ca supravietuirea sa ca firma functionala nu poate fi asigurata in conditiile in care in decurs de o saptamana trebuie sa ramburseze imprumuturi scadente de 1,3 miliarde de euro (1,5 miliarde dolari).Implozia Wirecard are loc la o saptamana de cand firma EY, care i-a efectuat auditul timp de peste 10 ani, a refuzat sa semneze raportul financiar pentru 2019. Directorul general Markus Braun a fost nevoit sa demisioneze si a recunoscut ca 2,1 de miliarde de dolari din contabilitatea firmei probabil nu exista.EY a anuntat ca in timp ce efectua auditul datelor din 2019 a primit confirmari false legate de conturi escrow si le-a raportat autoritatilor relevante.Wirecard a refuzat sa comenteze comunicatul publicat de EY.Compania de tehnologie financiara este prima membra a prestigiosului indice german DAX care intra in insolventa, la mai putin de doi ani de cand se afla intre cele mai mari 30 de companii din Germania in functie de valoarea de piata, de 28 de miliarde de dolari."Cazul Wirecard afecteaza Germania corporativa. Ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru reforme", a declarat Volker Potthoff, presedintele institutului de cercetari pentru guvernanta corporativa ArMID.Creditorii au putine sperante sa recupereze creante in valoare de 3,5 de miliarde de euro, au declarat surse apropiate situatiei.Wirecard a imprumutat 1,75 de miliarde de euro de la 15 banci si a emis obligatiuni de 500 de milioane de euro."Banii s-au dus. Am putea recupera cativa euro in doi ani, dar acum vor revizui in scadere activele cu valoarea imprumutului", a spus un bancher.Fostul director general Braun a fost arestat luni si eliberat o zi mai tarziu in schimbul unei cautiuni de 5 milioane de euro. Fostul director operational Jan Marsalek este suspect si el si se crede ca s-ar afla in Filipine, potrivit unor oficiali din sectorul justisiei din aceasta tara.