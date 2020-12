Femeia se plange ca restaurantul refuza sa ii plateasca un bacsis de 2.000 de dolari lasat de un client generos. Chelnerita este mama a doi copii si a ramas socata cand a realizat suma pe care avea sa o incaseze. "Am inceput sa plang. Imi spuneam: Doamne! Copiii mei! O sa cheltuiesc totul pentru copiii mei", scrie dailymail.co.uk.De asemenea, barbatul i-a scris si o urare de Craciun chiar pe nota de plata.Bucuria femeii nu a durat, insa, mult. Ea sustine ca nu a primit tot bacsisul, deoarece conducerea restaurantului i-a spus ca nu se poate procesa o suma mai mare de 500 de dolari,Reprezentantii magazinului sustin ca nu au primit niciodata banii, deoarece cardul de credit al oaspetelui a fost, de fapt, respins.Chelnerita le-a sugerat sa incaseze banii, din patru sume a cate 500 de dolari, insa angajatorul a spus ca acest lucru nu este posibil deoarece tranzactiile ar putea fi incadrate la frauda.Conducerea restaurantului a mai adaugat ca ar fi intrat in contact cu generosul client si i-ar fi spus de problema aparuta, incurajandu-l sa vina din nou la restaurant, pentru a-i da banii cash femeii.Publicitatea negativa a afectat afacerea. Restaurantul a avut chiar si zero clienti intr-o zi, dupa mediatizarea povestii chelneritei.Citeste si: VIDEO Celebrul bucatar Salt Bae a rezervat pentru totdeauna masa la care manca Maradona in restaurantul sau ...citeste mai departe despre " O chelnerita a primit un bacsis de 2.000 de dolari. Femeia sustine ca angajatorul refuza sa-i dea toata suma " pe Ziare.com