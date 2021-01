Tot ce trebuie sa stie romanii despre noile conditii de calatorie, munca, studii si afaceri in Marea Britanie. Pana cand se mai poate merge in Anglia doar cu buletinul

Acordul de retragere a Marii Britanii din UE a intrat in vigoare pe 1 februarie 2020. Acordul comercial post-brexit a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2021, de cand Regatul Unit este stat tert pentru tarile din Blocul Comunitar.Libera circulatie a marfurilor si a cetatenilor nu va mai functiona.Romanii vor putea calatori in Marea Britanie doar in baza cartii de identitate pana pe 30 septembrie 2021. Dupa aceasta data, este obligatorie prezentarea unui pasaport.Romanii vor putea petrece pana la 6 luni pe an in Marea Britanie in calitate de turisti, insa cei care vor sa munceasca sau sa studieze in acea perioada vor avea nevoie de viza.De la 1 ianuarie 2021, romanii care vor dori sa munceasca sau sa studieze mai mult de 6 luni in Regat vor avea nevoie de viza.Persoanele care poseda un pasaport biometric vor putea completa cererea de viza, inclusiv confirmarea indentitatii, folosind o aplicatie mobila. Solicitarile nu vor putea fi facute in baza cartii de identitate.Romanii care nu au un pasaport electronic trebuie sa depuna documentele personal la Centrul de Vize pentru Regatul Unit din Bucuresti.Din punctul de vedere al controalelor vamale pentru vizitatorii europeni, inclusiv romani, care se deplaseaza in Regatul Unit, cel putin pana la 1 iulie 2021 nu vor exista schimbari.De la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit va implementa un nou sistem de imigratie bazat pe puncte (PBS - Point-based immigration system) care se aplica cetatenilor europeni, implicit romanilor.Odata ce Marea Britanie a iesit din piata unica, vor fi necesare autorizatii suplimentare pentru marfuri. Conform acordului post-Brexit, nu vor exista tarife si nici cote.Marfurile vor trece prin granita dintre Uniunea Europeana si Regat reprezentata de Franta Belgia si Spania . In Romania exista aproximativ 4.900 de operatori economici care fac schimburi comerciale cu Marea Britanie.Guvernul roman a lansat platforma www.brexit.gov.ro, cu informatii structurate pe cinci categorii: mediul de afaceri, transport, mobilitate, reglementari vamale, justitie.AfaceriRegatul Unit a stabilit doua trasee - Inovatori si Start-Up - care se aplica oamenilor de afaceri. Ambele trasee pot fi accesate prin intermediul soli ...citeste mai departe despre " Tot ce trebuie sa stie romanii despre noile conditii de calatorie, munca, studii si afaceri in Marea Britanie. Pana cand se mai poate merge in Anglia doar cu buletinul " pe Ziare.com