New York Times: Departamentele de economie sunt dominate de barbati albi

Un numar tot mai mare de economisti cer demiterea redactorului unei reviste academice de top, economistul Harald Uhlig, de la Universitatea din Chicago, dupa ce acesta a criticat, intr-o postare pe Twitter , organizatia Black Lives Matter si i-a comparat pe membrii ei cu adeptii teoriei pamantului plat, din cauza cererilor lor de a stopa finantarea politiei.Cu cateva zile inainte, institutia care conduce de facto breasla economistilor, Asociatia Americana de Economie, a trimis o scrisoare membrilor sai, prin care isi exprima sustinerea pentru proteste si afirma ca "abia acum am inceput sa intelegem rasismul si impactul sau asupra profesiei si disciplinei noastre". Un grup de economisti, majoritatea din afara lumii universitare, a organizat saptamana trecuta o strangere de fonduri online pentru a ajuta organizatia Sadie Collective, care isi propune sa introduca mai multe femei negre in stiintele economice.Economistii negri afirma ca evenimentele recente au adus ceva progres intr-un domeniu care se confrunta de multa vreme cu discriminarea - inclusiv cu refuzul multora dintre liderii sai de a recunoaste dimensiunea reala a discriminarii din tara. Cu toate acestea, economistii nu cauta o schimbare la scara larga a pozitiei lor privind problemele rasiale: miercuri, directorul Consiliului Economic de la Casa Alba, Larry Cudlow, le-a spus reporterilor: "Nu cred ca exista rasism sistemic in Statele Unite."Amercanii negri sunt subreprezentati in randurile studentilor si profesorilor de economie, dupa cum arata numeroase date. Nu exista redactori negri la revistele economice de prestigiu. Nu exista profesori negri in departamentul de economie de la Chicago, angajatorul domnului Uhlig, unul dintre cele mai populare departamente din tara.Intr-un sondaj realizat de Asociatia Americana de Economie anul trecut, doar 14 procente din economistii negri au afirmat ca sunt de acord cu sintagma "persoanele din rasa/etnia mea sunt respectate in acest domeniu."In urma protestelor tot mai vocale din ultimele zile, a erupt o discutie - initiata de economistii negri - despre modul in care lipsa diversitatii a lasat p